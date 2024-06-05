Hatay'da Yolbulan Metal ve Sanayi Fabrikası'nda işçiler hakkını arıyor

Hatay'da Yolbulan Metal ve Sanayi fabrikasında çalışan işçiler grev kararı aldı. İşverenin yüzde 50-60 oranındaki zammına karşılık Özçelik-İş Sendikası yüzde 130 oranında zam talep ediyor. İşçiler, "İşveren şaşırma sabrımızı taşırma" sloganlarıyla fabrika içinde eylem yaptı.

Editör: Hüseyin Güler
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İlk kıvılcım ateşlendi, zam önerisi kabul edilmeyen işçiler grev kararı aldı. Fabrika içinde eylem yapıldı.

Yolbulan Metal ve Sanayi Fabrikası, Hatay'ın Payas ilçesinde faaliyet yürütüyor. 210 işçi çalışıyor. Toplu İş Sözleşme görüşmeleri tıkandı.

İşverenin işçilere yüzde 50-60 oranındaki zam önerisi Özçelik-İş Sendikası tarafından reddedildi. Sendika yüzde 130 talep etti.

Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Özçelik-İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör Haziran'ın 20'sinde greve çıkacaklarını duyurdu.

İşçilerin kararlı mücadelesine Vatan Partisi yöneticileri de destek verdi.

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