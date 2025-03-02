Hatay'da yürek ısıtan hareket: Depremzedelerin 1.6 milyon liralık veresiye borcunu ödedi

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Yıldırımtepe Mahallesi'ndeki bir markette, bir hayırseverin yaptığı gizemli yardımla, 400 depremzedeye ait veresiye borçlar tamamen ödendi. Market sahibi Velid Bedir, Ramazan’ın başlamasından bir gün önce gelen bir kişinin veresiye defterindeki borçları ödemek istediğini belirtti.

Hayırseverin talebi üzerine, market sahibi Bedir, veresiye defterindeki 400 kişiye ait borcu hesapladı ve yaklaşık 1 milyon 600 bin lira olduğunu tespit etti. Gizemli hayırsever, tüm borçları ödedikten sonra kayıplara karıştı.

"İLK BAŞTA ŞAKA YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜM"

10 yıldan beri hep bu anı beklediğini ifade eden Velid Bedir, "Genelde dışarıdan duyarız böyle hayırseverler var ama her zaman keşke bizim dükkana gelseydi diye hep düşünürdüm. Dün de böyle bir adam geldi ve dedi çıkar defteri ne kadar borç varsa hepsini ödeyeceğim. Birden gelince ben ilk başta şaka yaptığını düşündüm. 'Veresiye defterinde kaç kişinin borcu varsa hepsini ödeyeceğim' dedi ve biz de 'Allah razı olsun' dedik. Defterdeki borçları tek tek hesapladık, yaklaşık 400 kişiden 1 milyon 600 bin TL'ye yakın borç çıktı ve ödedi. Tüm mahallenin yıllardan beri yazdırdığı borçları vardı. Mahallemiz büyük bir mahalle ve adamın hiç böyle 1 milyon 600 bin TL ödeyeceği düşünmedim, genelde gelirler 20- 30 bin TL falan öderler diye düşünüyordum" dedi.

PANKARTLA HABER VERİLDİ

Hayırseverin yardımının ardından Bedir, marketinin kapısına "Borçlar Ödendi" yazılı bir pankart astı. Mahalle halkı, pankartı gördüklerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Borçları ödenen kişiler, sevinçten ağlayarak birbirlerine haber verdi. Bedir, "İyi ki geldi, Allah razı olsun çok sevindik ve sonradan pankart astık. Mahalle halkının sonradan haberi oldu ve gelen giden arıyor. Borcu ödenen vatandaşlardan sevinçten ağlayanlar oluyor. İnsanlar akrabalarını arayarak birbirine haber veriyorlar. Ben hayatımda ilk defa bir insanın böyle kalpten gerçekten dua ettiğini gördüm. 1 milyon 600 bin TL zaten benim alacağım paraydı, asıl önemli olan vatandaş için çok çok hayırlı oldu. Ramazan fitresi çıkarması lazım çıkardı. Gizemli hayırsever sağlam bir iş adamıydı galiba ondan dolayı dokunmamış diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.