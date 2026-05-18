Hatay’da yürek yakan kaza! İş makinesine ok gibi saplanan otomobilde 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

20 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan sürücü Doğan Dağlı ile araçta bulunan Z.A.S., F.K. ve M.Ö.'yü ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 20 yaşındaki Doğan Dağlı, doktorların yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden genç sürücünün cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.