Hatay’da yürek yakan kaza! İş makinesine ok gibi saplanan otomobilde 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Hatay'ın Defne ilçesinde gece saatlerinde kapalı olan yola giren bir otomobil, park halindeki iş makinesine çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 20 yaşındaki sürücü yaşamını yitirirken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Olay, Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde saat 03.45 sıralarında meydana geldi. Doğan Dağlı'nın kullandığı 33 ATB 669 plakalı otomobil, sürücüsünün yolun kapalı olduğunu fark etmemesi üzerine, ağır hasarlı bir binanın yıkım çalışmaları için bölgede park halinde duran iş makinesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil iş makinesinin altına girdi.
Çevredeki vatandaşların kazayı görmesi üzerine durum vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye personeli, araç içerisinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
20 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan sürücü Doğan Dağlı ile araçta bulunan Z.A.S., F.K. ve M.Ö.'yü ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 20 yaşındaki Doğan Dağlı, doktorların yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden genç sürücünün cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.
Bir kişinin ölümü ve üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaşanan olayın ardından polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, söz konusu bölgedeki ağır hasarlı binanın yıkım çalışmaları durduruldu.