Hatay'da yürekleri ağza getiren anlar: İntihara kalkışan şahsı itfaiye ve polis ekipleri vazgeçirdi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapımı süren 6 katlı binanın çatısına çıkan bir kişi, ekipleri alarma geçirdi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, polis ve itfaiyenin devreye girdiği gergin bekleyiş ikna çabalarıyla son buldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hatay'da yürekleri ağza getiren anlar: İntihara kalkışan şahsı itfaiye ve polis ekipleri vazgeçirdi
Yayınlanma:

Olay, İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi 1613. Sokak’ta meydana geldi. İnşaat halindeki 6 katlı binanın en üst katında bir kişinin olduğunu fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri, şahsın atlama ihtimaline karşı binanın zemininde atlama yatağı açarak hazır bekledi. Binanın çatısındaki tehlikeli bekleyiş sürerken, emniyet güçleri ve itfaiye erleri şahısla diyaloğa geçti.

EKİPLERİN ÇABASI SONUÇ VERDİ

Polis ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışması ve uzun süren ikna çabaları sonuç verdi. İntihar girişiminden vazgeçirilen şahıs, güvenli bir şekilde aşağıya indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen kişi, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Zehir tacirlerine geçit yok! 144 gözaltıBakan Yerlikaya duyurdu: Zehir tacirlerine geçit yok! 144 gözaltıGündem
Yola çıkacaklar dikkat! İşte trafiğe kapalı ve çalışma olan yollar...Yola çıkacaklar dikkat! İşte trafiğe kapalı ve çalışma olan yollar...Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

hatay
Günün Manşetleri
Zehir tacirlerine geçit yok!
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Eber Gölü artık "Kayık Mezarlığı"
Şans oyunları yasağı başlıyor
2 ilde sarı kod: Kar ve sağanak geliyor
Adı belgelerde 600’den fazla geçiyordu
Trabzonspor emsal cezalar talep etti
35 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
Hatay merkezli dev operasyon!
Burdur'da fuhuş çetesine darbe!
Çok Okunanlar
Gazete manşetleri 9 Şubat Pazartesi Gazete manşetleri 9 Şubat Pazartesi
Yurtta hava nasıl olacak? Yurtta hava nasıl olacak?
Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Yola çıkacaklar dikkat! Yola çıkacaklar dikkat!