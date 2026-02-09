Hatay'da yürekleri ağza getiren anlar: İntihara kalkışan şahsı itfaiye ve polis ekipleri vazgeçirdi

Olay, İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi 1613. Sokak’ta meydana geldi. İnşaat halindeki 6 katlı binanın en üst katında bir kişinin olduğunu fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri, şahsın atlama ihtimaline karşı binanın zemininde atlama yatağı açarak hazır bekledi. Binanın çatısındaki tehlikeli bekleyiş sürerken, emniyet güçleri ve itfaiye erleri şahısla diyaloğa geçti.

EKİPLERİN ÇABASI SONUÇ VERDİ

Polis ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışması ve uzun süren ikna çabaları sonuç verdi. İntihar girişiminden vazgeçirilen şahıs, güvenli bir şekilde aşağıya indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen kişi, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.