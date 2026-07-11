Hatay'da yürekleri ağza getiren olay! Marketten çıkan çocuk 3 metrelik kuyuya düştü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde market alışverişinden dönen küçük bir çocuk, boş arazideki 3 metrelik açık kuyuya düştü. Çocuğun yardım çığlıklarını duyan çevre esnafı ve vatandaşlar seferber olarak küçük çocuğu kuyudan sağ salim çıkarmayı başardı.
Olay, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede bulunan boş arazideki 3 metre derinliğindeki kuyuya, marketten alışveriş yaptıktan sonra evine doğru gitmekte olan bir çocuk düştü.
Mahalle sakinleri ile market sahibi Mustafa Ataman'ın ortak çabasıyla başlatılan kurtarma operasyonu sonucunda küçük çocuk düştüğü yerden çıkarıldı. Yaşanan bu tehlikeli olayı sadece hafif sıyrıklarla atlatan çocuk, kuyudan çıkarıldıktan sonra bölgeden uzaklaştı.
Mahalleliyi tedirgin eden kuyunun daha önce de benzer kazalara yol açtığı ortaya çıktı. Kısa bir süre önce, aynı araziden bir sürünün geçişi esnasında bir koyunun da bu kuyuya düşerek mahsur kaldığı öğrenildi.
"UYARILARIMIZA RAĞMEN HİÇ BİRŞEY YAPILMADI"
Çocuğun kurtarılmasına yardım eden esnaf Mustafa Ataman, olayın saat 20.00 sularında kendisi iş yerindeyken gerçekleştiğini belirtti.
Yetkilileri daha önce uyardıklarını ancak önlem alınmadığını ifade eden Ataman, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Saat 20.00 sıralarında iş yerimdeydim. Çocuğun birisi bisikletiyle evine doğru giderken kuyuya düştü. Daha önce de uyarmıştık ama uyarılarımıza rağmen hiç birşey yapılmadı. Hiçbir önlem alınmadı, olay yaşandıktan sonra önlem alınıyor. Bizde bilmiyoruz artık ne yapacağımızı. Daha önce buraya koyun düştü. O zaman da uyarmıştık çocuk düşecek diye yapılması gerektiğini söylemiştik. Bu sefer de çocuk düştü. Bir öncekinde koyundu, bu sefer çocuk. Biz buradaydık, kurtardık. Geç saatlerde olsa, kimse olmasaydı. Çocuk düşseydi, kimse bulamayacaktı. O zaman sorumlusu kim olacaktı"