Hatay'da yürekleri ağza getiren olay! Marketten çıkan çocuk 3 metrelik kuyuya düştü

Yetkilileri daha önce uyardıklarını ancak önlem alınmadığını ifade eden Ataman, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Saat 20.00 sıralarında iş yerimdeydim. Çocuğun birisi bisikletiyle evine doğru giderken kuyuya düştü. Daha önce de uyarmıştık ama uyarılarımıza rağmen hiç birşey yapılmadı. Hiçbir önlem alınmadı, olay yaşandıktan sonra önlem alınıyor. Bizde bilmiyoruz artık ne yapacağımızı. Daha önce buraya koyun düştü. O zaman da uyarmıştık çocuk düşecek diye yapılması gerektiğini söylemiştik. Bu sefer de çocuk düştü. Bir öncekinde koyundu, bu sefer çocuk. Biz buradaydık, kurtardık. Geç saatlerde olsa, kimse olmasaydı. Çocuk düşseydi, kimse bulamayacaktı. O zaman sorumlusu kim olacaktı"