Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 95 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Yayınlanma:
Dün öğle saatlerinde Hatay'ın Arsuz ilçesinde Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.
Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahalede bulundu.
Çevre illerden de desteğe gelen ekiplerle toplam 153 araç ve 523 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 95 hektarlık alan zarar gördü, bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Öte yandan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Harlısu Mahallesi'ndeki 4 evin kısmen yangından etkilendiğini, 2 ahırın zarar gördüğünü açıklamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı