Hatay'dan acı haber geldi: Ablası tarafından vurulan 17 yaşındaki Eylül kurtarılamadı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaldıkları konteynerde ablası tarafından başından vurulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hatay'dan acı haber geldi: Ablası tarafından vurulan 17 yaşındaki Eylül kurtarılamadı
Yayınlanma:

Olay, 6 Ocak tarihinde Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi’nde meydana geldi.

Ailesiyle birlikte ikamet ettiği konteynerde başından silahla vurulmuş halde bulunan 17 yaşındaki Eylül M., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.

SUÇ ALETİ KÜMESTE BULUNDU

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı soruşturma neticesinde, genç kızı vuran kişinin 19 yaşındaki ablası E.M. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, saldırıda kullanılan silahı temin ettikleri belirlenen S.Y., D.S. ve M.Ç.'yi de gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, olay yerine yaklaşık 200 metre mesafedeki bir tavuk kümesinde saklanmış halde bir tabanca, şarjör ve 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen S.Y., D.S. ve M.Ç. tutuklandı.

7 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kardeşini vurduğu belirlenen abla E.M.'nin akıl sağlığının tespiti amacıyla Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasına karar verildi.

Öte yandan Defne Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 7 gündür yaşam mücadelesi veren Eylül M., sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kızın cenazesinin Mağaracık Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

Safari tatili kabusa döndü: Türk iş insanı çatışma ortasında kalarak hayatını kaybettiSafari tatili kabusa döndü: Türk iş insanı çatışma ortasında kalarak hayatını kaybettiDünya
İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

hatay
Günün Manşetleri
Savcı, hakim olan eski eşini vurdu!
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltında
"Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım"
İstanbul ve Kocaeli'de şafak operasyonu!
'Teyakkuz halindeyiz!' İşte kapanan yollar ve son durum...
1.6 ton uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi
Avukatlara dev finansman desteği
Gençlerin önünü açacak projede detaylar netleşti
'Yeni nesil' çetenin yöntemi kan dondurdu
Kara kuvvetleri'ndeki milyonluk vurguna 21 gözaltı
Çok Okunanlar
Bankaların faiz yarışında kazanan belli oldu! Bankaların faiz yarışında kazanan belli oldu!
İstanbul ve Ankara dahil 58 il buz kesecek! İstanbul ve Ankara dahil 58 il buz kesecek!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Velilerin dikkatine! Artık sadece notlara bakılmayacak: İşte yeni sistem Velilerin dikkatine! Artık sadece notlara bakılmayacak: İşte yeni sistem
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!