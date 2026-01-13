Hatay'dan acı haber geldi: Ablası tarafından vurulan 17 yaşındaki Eylül kurtarılamadı

Olay, 6 Ocak tarihinde Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi’nde meydana geldi.

Ailesiyle birlikte ikamet ettiği konteynerde başından silahla vurulmuş halde bulunan 17 yaşındaki Eylül M., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.

SUÇ ALETİ KÜMESTE BULUNDU

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı soruşturma neticesinde, genç kızı vuran kişinin 19 yaşındaki ablası E.M. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, saldırıda kullanılan silahı temin ettikleri belirlenen S.Y., D.S. ve M.Ç.'yi de gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, olay yerine yaklaşık 200 metre mesafedeki bir tavuk kümesinde saklanmış halde bir tabanca, şarjör ve 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen S.Y., D.S. ve M.Ç. tutuklandı.

7 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kardeşini vurduğu belirlenen abla E.M.'nin akıl sağlığının tespiti amacıyla Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasına karar verildi.

Öte yandan Defne Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 7 gündür yaşam mücadelesi veren Eylül M., sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kızın cenazesinin Mağaracık Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.