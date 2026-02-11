Hatay'dan kahreden haber! Topun peşinden su dolu çukura giren iki kardeş kurtarılamadı

BABALARI SUDAN ÇIKARDI

Toplarını geri almak isteyen iki kardeş, girdikleri su dolu temelin içine düştü. Çocukların düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada çocukları düştükleri yerden çıkaran babaları, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerine teslim etti.