Hatay'dan kahreden haber! Topun peşinden su dolu çukura giren iki kardeş kurtarılamadı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evlerinin önünde oynarken topları inşaat temeline düşen 5 ve 6 yaşındaki iki kardeş, topu almak isterken girdikleri su dolu çukurda hayatını kaybetti.
Olay, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarı Mahallesi'nde meydana geldi.
Bölgede etkili olan aşırı yağışlar, bir ev inşaatı için kazılan temelin suyla dolmasına neden oldu.
Evlerinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki İsmail Sert ile 6 yaşındaki ağabeyi Ömer Sert'in topu, suyla dolan inşaat çukuruna kaçtı.
BABALARI SUDAN ÇIKARDI
Toplarını geri almak isteyen iki kardeş, girdikleri su dolu temelin içine düştü. Çocukların düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada çocukları düştükleri yerden çıkaran babaları, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail ve Ömer Sert kardeşler, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İsmail ve Ömer Sert, kılınan cenaze namazının ardından Çamsarı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.