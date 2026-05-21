Hatay'dan kahreden son dakika haberi! Sel felaketinde can kaybı artıyor

Kent genelinde caddeler göle dönerken, aşırı yağışlara bağlı olarak sel ve heyelan afetleri meydana geldi. Yağışların en yoğun hissedildiği Samandağ ilçesinde yer alan Yeşilada, Tekebaşı ve Çöğürlü mahalleleri tamamen sular altında kaldı.

Afetin vurduğu Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi’nde, sel sularına kapılarak kaybolan Ş.K. isimli vatandaşın arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı. Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma faaliyetleri neticesinde Ş.K.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Bu son gelişmeyle birlikte Hatay'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Bölgede selde kaybolan bir başka şahsı arama ve kurtarma çalışmalarının ise aralıksız sürdüğü bildirildi.