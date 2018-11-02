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Hatay'ı festival heyecanı sardı

Hatay'ın Dörtyol ilçesini festival heyecanı sardı. Bölgede yetiştirilen turunçgillerin görüceye çıkarıldığı festivalde bu yıl Fransız işgalcilere atılan ilk kurşunun yıldönümü de kutlanacak. Bu yıl beşincisi düzenlenen İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali 4 gün sürecek.

Hatay'ı festival heyecanı sardı

Türkiye'nin güney ucundaki kadim şehir Hatay'da bu kez turunçgil festivali düzenleniyor. 

İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. 

Festivalin bu yıl 5'incisi düzenleniyor. 

Festivalin hedefi Dörtyol'da yetişen narenciyenin yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerini de tanıtmak. 

Hataylı gençler Fransız işgaline direnen Dörtyolluların direnişini canlandırıldı. 

Açılış töreninde, festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Festival ziyaretçileri stantlarda narenciye ürünlerinden yapılan yöresel ürünleri tattı. 

İlçede 4 gün sürecek festivalde, Kubat ve Aleyna Tilki birer konser verecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #hatay
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