UNESCO tarafından gastronomi şehri seçilme mutluluğunu yaşayan Hatay sokakları bir lezzet şölenine sahne oldu. Hatay'ın meşhur yemeği "Ekşi aşı ve oruk" yarışması düzenlendi.

Hatay'ın sokaklarından nefis kokular yükseldi.



Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu tarafından yöresel yemek olan Ekşi aşı ve oruk yemek yarışması düzenlendi.



Yarışmaya 3 er gruplu 36 kişi katıldı. 60 dakikada kentin lezzetlerinden olan Ekşi aşı ve oruk yemeklerini jürinin beğenisine sundu.



Hünerlerini tescillemek isteyen katılımcılar yoğun çaba harcadı.



Yarışmanın sona ermesinin ardından birinciye bin 500, ikinciye bin, üçüncü gruba ise 500 tl ödül verildi.







ulusal.com.tr