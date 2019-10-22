Hataylı balıkçılar kurtarıldı

Hatay İskenderun'da 6 arkadaş, balık tutmak için İskenderun Körfezi'nden tekneyle denize açılda. Ancak bir süre sonra şiddetli yağış ve fırtınaya yakalandı.

Balıkçılar fırtınada bir süre sürüklendikten sonra Arsuz açıklarında çapa atarak durabildi. Ancak telefonları çekmediği için 1,5 saat boyunca yardım isteyemediler, denizde ecel terleri döktüler.

Neyse ki tekrar tekrar aramayı denedikleri Sahil Güvenlik hattına sonunda ulaşmayı başardılar. İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı derhal imdada koştu. Balıkçılar kurtarıldı.

Balıkçı Barınağında karaya çıkarılan fırtınazedelere ilk müdahaleleri ambulanslarda yapıldı. Bir kişide hipotermi başlangıcı oluştuğu, diğer 5 balıkçının iyi durumda olduğu öğrenildi. Balıkçılar tedbir amaçlı olarak İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ulusal.com.tr