Hataylıların başı anguslarla dertte! Kokusu, sineği bitmek bilmiyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşın başı ithal anguslarla dertte. Canlı hayvan sevkiyatının yapıldığı dönemde yaşanan koku halkı rahatsız ediyor. Sinek sayısı da olağanüstü oranda artıyor. Tepkili olan vatandaş "Eti, parayı başkası yiyor, pisliğini biz çekiyoruz" diyor.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
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Anguslar Hataylıların başına bela oldu. Kokusu, sineği bitmek bilmiyor. Vatandaş çile çekiyor.

Yurt dışından İskenderun LimakPort limanına aylardır canlı hayvan sevkiyatı yapılıyor. İthalatın üreticiye verdiği zararla birlikte vatandaşın da canı yanıyor.

Yaşanan kötü koku ve sinek istilası bölgeyi yaşanmaz hale getirdi.

Hayvanlarla birlikte bazı kuş türleri de şehre akın etti. Bazı hayvanlar da sevkiyat sırasında denize düşerek ölüyor ve kirlilik yaratıyor.

Vatandaş aynı zamanda ithal hayvan politikalarına da tepkili.

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