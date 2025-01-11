Hataylıların başı anguslarla dertte! Kokusu, sineği bitmek bilmiyor

Anguslar Hataylıların başına bela oldu. Kokusu, sineği bitmek bilmiyor. Vatandaş çile çekiyor.

Yurt dışından İskenderun LimakPort limanına aylardır canlı hayvan sevkiyatı yapılıyor. İthalatın üreticiye verdiği zararla birlikte vatandaşın da canı yanıyor.

Yaşanan kötü koku ve sinek istilası bölgeyi yaşanmaz hale getirdi.

Hayvanlarla birlikte bazı kuş türleri de şehre akın etti. Bazı hayvanlar da sevkiyat sırasında denize düşerek ölüyor ve kirlilik yaratıyor.

Vatandaş aynı zamanda ithal hayvan politikalarına da tepkili.