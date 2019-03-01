Hatay'da, bir tırın, tarım işçilerini taşıyan ve yol kenarında park halindeki midibüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Hatay'da, bir tırın, tarım işçilerini taşıyan ve yol kenarında park halindeki midibüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.



Tarım işçilerini taşıyan, R.E. kontrolündeki 20 BE 509 plakalı midibüs, İskenderun-Dörtyol kara yolunda arızalandı.



Sürücüsünün yol kenarına park ettiği midibüse aynı yönden gelen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 31 UZ 750 plakalı tır çarptı.



Çarpmanın etkisiyle devrilen midibüsteki 21 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Dörtyol ve İskenderun'daki hastanelere kaldırıldı.



Tamamı Suriye uyruklu olduğu öğrenilen yaralılardan 12 yaşındaki Veraiz Ahmed, hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.