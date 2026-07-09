'Hatırlamıyorum' diyerek gözyaşlarına boğuldu! 19 yıllık çöp konteynerindeki bebek cinayeti davasında kan donduran ifadeler!

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan davada tutuklu sanık Emine N.Ö. yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık ile birlikte avukatı Uğur Gökkoyun, bebeği temsilen kayyım olarak atanan avukat Ayşe Pınar Eren ve olay gününe dair tanıklar hazır bulundu. Mahkeme heyetinin tanık ifadelerini dinlediği celsede kendisine söz hakkı verilen sanık Emine N.Ö., olayları hatırlamadığını ifade ederek ağladı.

19 YIL SONRA GELEN YAKALANMA SÜRECİ

İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde 27 Mayıs 2007 tarihinde meydana gelen olayda, göbek bağı boğazına sarılı bir bebek çöp konteynerine atılmış halde bulunmuştu. Faili meçhul dosyaların aydınlatılması amacıyla yeniden başlatılan çalışmalarda, olay yerinde 2007 yılında bırakılan parmak izi delili kilit rol oynadı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu bebeğin annesinin Emine N.Ö. olduğu tespit edildi. Şüpheli, 18 Kasım 2025 tarihinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen DNA eşleştirmesiyle kimliği kesinleşen şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duruşmada ilk olarak olay günü bölgeye giden polis memuru S.K. tanık sıfatıyla dinlendi. S.K., mahkeme heyetine verdiği ifadesinde olay yerindeki tabloyu şu sözlerle aktardı: "Çöp konteynerinin yanında şüpheli ceset veya et parçası olduğu bilgisi geldi. Anonsla olay yerine gittiğimizde gri renkli çöp konteynerinin yanında havlu ile sarılmış ve kadın kilotlu çorapla bağlanmış bebek gördük. Bebeğin göbek bağı kesilmemişti. Plasenta görmedim, hatırlamıyorum. Göbek kordonu bebeğin vücuduna sarılı değildi. Kordon boynuna sarılmış olduğunu hatırlamıyorum. Bebekte yara izi hatırlamıyorum ancak çok kan vardı. Zayıf bir bebekti. 'Biri öldürüp bırakmış' diye düşündük. 'Birisi mi zarar verdi' kanısı oluşmuştu. Çorapla kamufle edilmeye çalışılmış izlenimi almıştık"

Bebeği çöpte ilk bulan hurdacı F.D. ise olay anını anlatırken, "Hurdaya gittiğimde bebeği buldum. Bebek; karton kutunun içine ve kağıt poşete konulmuş, battaniye sarılmıştı. Poşeti karıştırırken bebeğin ayağını gördüm. Korktum ve uzaklaştım. Kokudan arkadaşımı aradım, o da polise haber verdi. Poşetin ağzı külotlu çorapla bağlandığını ilk ifademde vermişim doğrudur ancak uzun zaman geçtiği için onu şimdi hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

"DOĞAYA VE İNSANLARA HASSASİYETİ OLAN BİRİDİR"

Sanık Emine N.Ö.'nün o dönemki komşusu ve yakın arkadaşı da duruşmada tanık kürsüsündeydi. Sanığın hamileliğini hiçbir şekilde fark etmediğini belirten komşusu, şunları söyledi: "O tarihlerde sanıkla aynı binada oturuyorduk. Sık sık birbirimize gidip giderdik. 2006 yılında babası vefat edince Emine'nin psikolojisi bozuldu. Birkaç kere sinir krizi geçirdi, elleri ayakları kilitlendi. Uzun yıllar ilaç kullandı. Emine'nin hamileliğini hiç anlamadım. Karnında büyüklük, kilosunda değişiklik hatırlamıyorum. Emine doğaya, insanlara, yaşlılara, çocuklara hassasiyeti olan biridir"

Duruşmada bebeği temsil eden kayyım avukat Ayşe Pınar Eren, adli tıp verilerine dikkat çekti. Eren, dosyadaki teknik raporlara değinerek, "Otopsi ölü muayene raporuna göre bebek sağ doğmuş, nefes alıyor haldedir, sonradan vefat etmiştir. Bebeğin boğazına kordon 3 tur dolanmıştır, bu tıbben çok düşük ihtimaldir" ifadelerini kullandı.

Tanık beyanlarının ardından kendisine söz hakkı verilen sanık Emine N.Ö. gözyaşları içinde sadece "Hatırlamıyorum" dedi. Sanık avukatı Uğur Gökkoyun ise müvekkilinin olay sırasında bilincini kaybettiğini savundu: "Müvekkilim olay tarihinde hamile olduğunu bilmediğini ilk ifadesinde de belirtmiştir. Kordon dolanması olayı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Müvekkilim olayı hatırlamadığını, bayıldığını söylüyor. Müvekkilim psikolojisi çökmüştür, intihar eğilimindedir. Müvekkilimin tahliye edilmesini talep ediyorum"

İLK CELSEDE VERİLEN KAN DONDURAN SAVUNMA

Sanığın bu celsede suskun kalmasına karşın, davanın 14 Nisan 2026 tarihinde yapılan ilk celsesinde verdiği uzun savunma tutanaklarda yer alıyor. Emine N.Ö. o tarihteki ifadesinde olayı detaylandırmaya çalışarak şu iddialarda bulunmuştu: "O tarihlerde psikolojik olarak yaşadığım travmalar vardı. Bundan dolayı hamile olduğumun farkında değildim. Vücudumda herhangi değişiklik yoktu, karnım şişmemişti. Regl takvimim düzenliydi. Mide bulantısı da yaşamadım. Olay günü çok şiddetli karın ağrısı ile tuvalete gittim. Tuvaletteyken aşırı kanamam oldu. Beni kan tutuyor. Bulanık hatırladığım durumlar oluştu. Ne olduğunu anlamadığım durumla karşılaştım. Katı bir cisim benden düştü, bebeğin kafasını görünce bayıldım. Ayıldığımda bebek kucağımdaydı ve kaskatıydı. Bebeğin ağladığını duymadım. İlk yardım amacıyla bebeğin sırtına vurdum. Bebek geldiğinde kordonun durumunu hatırlamıyorum. Bebekten ayrılışımız nasıl oldu hatırlamıyorum. O dönem psikolojik olarak bunalıma girmiştim, bunun için ilaç da kullanıyordum. Çok net hatırlamıyorum ama o sıra alkollü olabilirim. Bebeğin boğazındaki kordonu görmedim, hatırlamıyorum"

Mahkeme heyeti, bebeğin ölü doğup doğmama ihtimalinin kesinleşmesi ve ilk alınan otopsi raporunun doğruluğuna ilişkin belgelerin beklenmesine hükmetti. Sanık Emine N.Ö.'nün tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.