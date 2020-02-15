Hatırların ve tarihin bekçisi

O, asırlık köyün tek sakini hem anılarının hem tarihin bekçisi.

Köylüler yıllar önce yetersiz tarım arazileri nedeniyle terk ettiler evlerini. Bir tek İsmail Varol kaldı. Bırakıp gidemedi köyünü..

1990'lı yılların sonuna kadar yaklaşık 300 kişinin yaşadığı 70 haneli Çekme köyünün tüm sakinleri göç etti. Burası Nevşehir'in tarihi Çekme köyü.

Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan İsmail Varol, tek başına yaşamını sürdürüyor.

Varol aynı zamanda tarihi kayadan oyma kilise, tüneller ve eski yaşam izlerinin bulunduğu köyün gönüllü koruculuğunu da yapıyor.

Ses seda işitilmeyen köyde Varol'un yoldaşları 3 köpeği ve hayvanlar...



ulusal.com.tr