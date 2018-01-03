Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi, iş yerinde hava bastığı kamyonet lastiğinin patlaması sonucu hafif yaralandı.
Ertuğrul Gazi Mahallesinde lastik tamirciliği yapan Mevlüt Yılmaz'ın (42), iş yerinde kompresörle hava bastığı kamyonet lastiği patladı.
Basıncın etkisiyle savrulan Yılmaz, başından hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Bu arada lastiğin patlama ani karşıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Patlamanın ardından iş yerinde toz bulutunun oluştuğu görülen kayıtta, çevredekilerin koşarak iş yerine geldiği ve Yılmaz'a müdahale ettiği anlar yer alıyor.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi, iş yerinde hava bastığı kamyonet lastiğinin patlaması sonucu hafif yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi, iş yerinde hava bastığı kamyonet lastiğinin patlaması sonucu hafif yaralandı.
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