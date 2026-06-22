Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarıların ardından, beklenen yağışlı hava dalgası ülkenin büyük bir bölümünde etkisini göstermeye başladı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 23 Haziran 2026 Salı günü tam 27 ilde kuvvetli sağanak yağış ve yağmur geçişlerinin etkili olması bekleniyor.
Yağmurun Etkili Olacağı O 27 Şehrimiz
Salı günü ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gereken ve yağış beklenen illerin tam listesi şu şekildedir:
İç Anadolu Bölgesi: Sivas,
Kayseri,
Niğde.
Akdeniz Bölgesi: Mersin,
Adana,
Hatay,
Osmaniye,
Kahramanmaraş.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Kilis,
Gaziantep,
Adıyaman.
Doğu Karadeniz: Rize,
Artvin,
Gümüşhane,
Bayburt.
Doğu Anadolu Bölgesi: Malatya,
Ardahan,
Erzincan,
Erzurum,
Kars,
Iğdır,
Ağrı,
Bingöl,
Muş,
Bitlis.
Elazığ,