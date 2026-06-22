Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarıların ardından, beklenen yağışlı hava dalgası ülkenin büyük bir bölümünde etkisini göstermeye başladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 1

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 23 Haziran 2026 Salı günü tam 27 ilde kuvvetli sağanak yağış ve yağmur geçişlerinin etkili olması bekleniyor.

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 2

Yağmurun Etkili Olacağı O 27 Şehrimiz

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 3

Salı günü ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gereken ve yağış beklenen illerin tam listesi şu şekildedir:

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 4

İç Anadolu Bölgesi: Sivas, 

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 5

Kayseri, 

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 6

Niğde.

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 7

Akdeniz Bölgesi: Mersin, 

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 8

Adana, 

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 9

Hatay,

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 10

Osmaniye, 

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 11

Kahramanmaraş.

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 12

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Kilis, 

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 13

Gaziantep,

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 14

Adıyaman.

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 15

Doğu Karadeniz: Rize,

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 16

Artvin, 

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 17

Gümüşhane,

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 18

Bayburt.

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 19

Doğu Anadolu Bölgesi: Malatya, 

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 20

Ardahan, 

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 21

Erzincan, 

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 22

Erzurum,

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 23

Kars,

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 24

Iğdır,

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 25

Ağrı, 

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 26

Bingöl, 

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 27

Muş, 

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 28

Bitlis.

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Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! İşte 23 Haziran Salı günü yağmurun vuracağı 27 şehir - Resim: 29

Elazığ, 

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sağanak yağış Hava durumu