Yaz bitti yağışlar geliyor.... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok şehrinde hava sıcaklıklarının 8 ile 15 derece arasında düşüşeceğini açıkladı. Yağışlı ve soğuk hava önümüzdeki haftada etkili olacak.

Meteorolojiden peş peşe uyarılarını yaptı. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığı hızla düşmeye başladı.



Kış mevsiminin habercisi şiddetli rüzgar ve soğuk hava bir anda etkili oldu.



İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok şehrinde hava sıcaklıkları 8 ile 15 derece arasında düştü.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da öğlene kadar İDO ve BUDO seferleri iptal edildi. Rüzgarın hafilemesiyle birlikte seferler normale döndü.



Uzamanlar vatandaşları yağışın etkisiyle oluşabilecek toprak kayması, su baskınları ve ağaç devrilmlerine karşı uyardı.



Yağışlı ve soğuk hava önümüzdeki haftada etkisini sürdürecek.





ulusal.com.tr