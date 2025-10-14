Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey bölgelerinde yağış etkili olacak, hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin altına inecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı.

1 13
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı! - Resim: 2

Rapora göre, yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

2 13
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı! - Resim: 3

Özellikle Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve Balıkesir’in kuzey ilçelerinde yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

3 13
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı! - Resim: 4

Diğer bölgelerde hava genel olarak az bulutlu ve açık seyredecek.

4 13
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı! - Resim: 5

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği, rüzgarın ise Marmara’da kuzey yönlerden, diğer bölgelerde genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

5 13
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı! - Resim: 6

MARMARA

Marmara Bölgesi’nde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeydoğusu ile Balıkesir’in kuzey ilçelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Bursa: 21°C, parçalı ve çok bulutlu.
Çanakkale: 22°C, parçalı ve az bulutlu.
İstanbul: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

6 13
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı! - Resim: 7

EGE

Ege Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Yağış beklenmeyen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek.

Denizli: 23°C, parçalı ve az bulutlu.
İzmir: 23°C, az bulutlu.
Muğla: 21°C, parçalı ve az bulutlu.

7 13
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı! - Resim: 8

AKDENİZ

Akdeniz Bölgesi’nde hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar 27 derece civarında seyredecek.

Adana: 27°C, az bulutlu ve açık.
Antalya: 27°C, az bulutlu ve açık.
Hatay: 27°C, az bulutlu ve açık.

8 13
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı! - Resim: 9

İÇ ANADOLU

İç Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Yağış beklenmezken, sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava etkili olacak.

Ankara: 17°C, parçalı ve az bulutlu.
Eskişehir: 19°C, parçalı ve az bulutlu.
Konya: 19°C, parçalı ve az bulutlu.

9 13
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı! - Resim: 10

BATI KARADENİZ

Batı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.

Bolu: 18°C, parçalı ve çok bulutlu.
Düzce: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Sinop: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Rüzgarın kuzey yönlerden esmesiyle bölgede sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.

10 13
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı! - Resim: 11

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Orta ve Doğu Karadeniz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Yağış beklenmiyor ancak yer yer nemli hava etkili olacak.

Rize: 21°C, parçalı ve çok bulutlu.
Samsun: 20°C, parçalı ve çok bulutlu.
Tokat: 19°C, parçalı ve çok bulutlu.

11 13
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı! - Resim: 12

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin kuzeyinde yer yer çok bulutlu hava görülecek.

Erzurum: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kars: 15°C, parçalı ve çok bulutlu.
Malatya: 20°C, parçalı ve az bulutlu.
Bölge genelinde gece sıcaklıklarının 5 derecenin altına düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde don riski bulunuyor.

12 13
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı! - Resim: 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava açık ve az bulutlu olacak. Güneşli hava gün boyunca etkisini sürdürecek.

Diyarbakır: 23°C, az bulutlu ve açık.
Gaziantep: 24°C, az bulutlu ve açık.
Mardin: 21°C, az bulutlu ve açık.
Bölgede yağış beklenmezken, gün içinde sıcaklıkların 25 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

13 13
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu