Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı!

BATI KARADENİZ

Batı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.

Bolu: 18°C, parçalı ve çok bulutlu.

Düzce: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Sinop: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Rüzgarın kuzey yönlerden esmesiyle bölgede sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.