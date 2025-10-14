Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey bölgelerinde yağış etkili olacak, hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin altına inecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı.
Rapora göre, yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Özellikle Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve Balıkesir’in kuzey ilçelerinde yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Diğer bölgelerde hava genel olarak az bulutlu ve açık seyredecek.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği, rüzgarın ise Marmara’da kuzey yönlerden, diğer bölgelerde genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
MARMARA
Marmara Bölgesi’nde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeydoğusu ile Balıkesir’in kuzey ilçelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Bursa: 21°C, parçalı ve çok bulutlu.
Çanakkale: 22°C, parçalı ve az bulutlu.
İstanbul: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı.
EGE
Ege Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Yağış beklenmeyen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek.
Denizli: 23°C, parçalı ve az bulutlu.
İzmir: 23°C, az bulutlu.
Muğla: 21°C, parçalı ve az bulutlu.
AKDENİZ
Akdeniz Bölgesi’nde hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar 27 derece civarında seyredecek.
Adana: 27°C, az bulutlu ve açık.
Antalya: 27°C, az bulutlu ve açık.
Hatay: 27°C, az bulutlu ve açık.
İÇ ANADOLU
İç Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Yağış beklenmezken, sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava etkili olacak.
Ankara: 17°C, parçalı ve az bulutlu.
Eskişehir: 19°C, parçalı ve az bulutlu.
Konya: 19°C, parçalı ve az bulutlu.
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.
Bolu: 18°C, parçalı ve çok bulutlu.
Düzce: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Sinop: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Rüzgarın kuzey yönlerden esmesiyle bölgede sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Orta ve Doğu Karadeniz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Yağış beklenmiyor ancak yer yer nemli hava etkili olacak.
Rize: 21°C, parçalı ve çok bulutlu.
Samsun: 20°C, parçalı ve çok bulutlu.
Tokat: 19°C, parçalı ve çok bulutlu.
DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin kuzeyinde yer yer çok bulutlu hava görülecek.
Erzurum: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kars: 15°C, parçalı ve çok bulutlu.
Malatya: 20°C, parçalı ve az bulutlu.
Bölge genelinde gece sıcaklıklarının 5 derecenin altına düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde don riski bulunuyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava açık ve az bulutlu olacak. Güneşli hava gün boyunca etkisini sürdürecek.
Diyarbakır: 23°C, az bulutlu ve açık.
Gaziantep: 24°C, az bulutlu ve açık.
Mardin: 21°C, az bulutlu ve açık.
Bölgede yağış beklenmezken, gün içinde sıcaklıkların 25 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.