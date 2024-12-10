Hava sıcaklıkları düşüyor mu? Meteoroloji uyardı

Perşembe gününden itibaren iç bölgelerde sıcaklıklar 7-8 derece, diğer bölgelerde ise 5-6 derece azalacak. İşte ayrıntılar...

Mert Sagit Mert Sagit
Hava sıcaklıkları düşüyor mu? Meteoroloji uyardı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftalık hava durumu tahminlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 Özdemirci, hafta boyunca yağışlı havanın etkili olacağını belirterek, yarın kuzey, iç ve batı bölgelerde yağış görüleceğini söyledi. Marmara'nın güney ve doğusu, kuzey ve kıyı Ege ile Batı Karadeniz’de yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Perşembe günü kuzey, iç ve doğu kesimlerde yağış sürecek. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Trabzon, Rize ve Giresun çevrelerinde yağışların şiddetli olması bekleniyor.

Sıcaklık Düşüşü ve Kar Yağışı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, perşembeden itibaren hissedilir şekilde düşeceğini ifade eden Özdemirci, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur görüleceğini belirtti.

Büyükşehirlerde Hava Durumu

İstanbul’da yarın sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, perşembe ve cuma günü hava çok bulutlu olacak.

Ankara’da yarın ve perşembe günü sağanak yağış etkili olacak, sıcaklıklar perşembeden sonra 5-6 derece azalacak.

İzmir’de ise yarın kuvvetli sağanak beklenirken, perşembe ve cuma günü yağış öngörülmüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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