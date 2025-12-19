Hava sıcaklıkları yükseliyor mu? Meteoroloji açıkladı: İşte bölge bölge 19 Aralık hava raporu
Aralık ayının sonlarına yaklaşırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 19 Aralık raporu ezberleri bozdu. Kışlık montlar rafa kalkıyor, Türkiye genelinde hava durumu tablosu tamamen değişiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Aralık 2025 Cuma gününe dair merakla beklenen hava durumu raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Elde edilen son verilere göre, yurdun hiçbir bölgesinde yağış öngörülmezken, termometrelerin göstereceği değerler mevsim normallerinin üzerine çıkarak vatandaşları şaşırtacak. Türkiye genelinde yağışsız bir gün yaşanması beklenirken, gökyüzünün durumu bölgeden bölgeye farklılık gösterecek.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Diğer bölgelerde ise gökyüzünün az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Yağışsız geçen bu dönemde özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olunması gerekiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
İşte 19 Aralık Cuma günü hava durumu detayları:
MARMARA
Bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara genelinde pus ve yer yer sis görülebileceği ifade ediliyor.
BURSA: 14°C, parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 16°C, parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 14°C, parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 13°C, parçalı ve az bulutlu
EGE
Ege Bölgesi’nin genelinde parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayına ek olarak pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR: 11°C, parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 17°C, parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 17°C, parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 17°C, parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Akdeniz’de parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.
ADANA: 20°C, parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 21°C, parçalı ve az bulutlu
HATAY: 19°C, parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 13°C, parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
İç Anadolu’da parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis oluşabileceği bildirildi.
ANKARA: 9°C, parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 10°C, parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ: 8°C, parçalı ve az bulutlu
KONYA: 10°C, parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz’de parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.
BOLU: 11°C, parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 13°C, parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 16°C, parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 14°C, parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Orta ve Doğu Karadeniz genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülürken, iç kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
RİZE: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Bölge genelinde buzlanma ve don olayına ek olarak pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM: 5°C, parçalı ve az bulutlu
KARS: 0°C, parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 11°C, parçalı ve az bulutlu
VAN: 5°C, parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu Anadolu’da parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.
BATMAN: 13°C, parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 16°C, parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 18°C, parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 13°C, parçalı ve az bulutlu