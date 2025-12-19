Hava sıcaklıkları yükseliyor mu? Meteoroloji açıkladı: İşte bölge bölge 19 Aralık hava raporu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Diğer bölgelerde ise gökyüzünün az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Yağışsız geçen bu dönemde özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olunması gerekiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.