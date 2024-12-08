Havada büyük panik yaşandı: Uçağa yıldırım çarptı

Pegasus Havayolları'nın PC1226 sefer sayılı Airbus A321NEO tipi uçağı, bu akşam saat 17.05'te Roma Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti. Kalkışta herhangi bir sorun yaşanmazken, uçak havalandıktan yaklaşık 25 dakika sonra yıldırım isabet etti.

Mert Sagit Mert Sagit
Havada büyük panik yaşandı: Uçağa yıldırım çarptı
Yayınlanma:

Pegasus Havayolları'nın PC1226 sefer sayılı Airbus A321NEO tipi uçağı, bu akşam yıldırım çarptı. Yolcuların ifadesine göre, uçakta büyük bir patlama sesi duyuldu ve olay bomba etkisiyle kıyaslandı.

Uçakta bulunan yolculardan iş insanı Hasan Aksoy, yaşananları şöyle anlattı:

- Kalkıştan 25 dakika sonra büyük bir patlama sesiyle irkildik. Yıldırım çarpması sonucu uçağa sert bir cisim çarpmış gibi hissettik. İnsanlar panik halindeydi. Kaptan pilot, durumu kontrol altına alarak Roma’ya geri döneceğimizi anons etti. Güvenli bir şekilde iniş yaptık ve şu an uçakta bekliyoruz. Teknik ekip uçağı inceliyor.

Pegasus Havayolları'ndan Açıklama

Olayla ilgili Pegasus Havayolları, şu açıklamayı yaptı:

- Uçuş güvenliği en öncelikli ilkemizdir. Uçağımıza yıldırım isabet etmesi nedeniyle prosedür gereği Roma’ya geri dönülmüştür. Yolcularımızın güvenliği için gerekli tüm önlemler alınmıştır.

 Yıldırım çarpmasının ardından kaptan pilot ve ekibi, havacılık prosedürlerini hızlı bir şekilde uygulayarak uçağı güvenli bir şekilde Roma Havalimanı’na indirdi. Uçağın gerekli kontrollerden sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na hareket etmesi bekleniyor.

Rus haber ajansı TASS: "Esad ve ailesi Moskova'ya ulaştı"Rus haber ajansı TASS: "Esad ve ailesi Moskova'ya ulaştı"Dünya
pegasus havayolları
Günün Manşetleri
"Bütün fikirlerim Türkiye'nin güvenliği cephesindendir"
"Esad ve ailesi Moskova'ya ulaştı"
"Neyin bayramını kutluyorsunuz?"
Polonez işçileri kefenlerini giydi
Rusya'dan son dakika Esad açıklaması
Suriye'nin sorumlusu biziz açıklaması
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: Suriyeliler ülkelerine dönebilirler
Trafik denetimi verileri açıklandı
Suriye Başbakanı'ndan Esad açıklaması
Yaşar Güler ile ABD'li mevkidaşı arasında kritik görüşme
Çok Okunanlar
Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman?
Rusya'dan son dakika Esad açıklaması Rusya'dan son dakika Esad açıklaması
"Neyin bayramını kutluyorsunuz?" "Neyin bayramını kutluyorsunuz?"
"Savaş bitmedi, şimdi başlıyor" "Savaş bitmedi, şimdi başlıyor"
Suriye Başbakanı'ndan Esad açıklaması Suriye Başbakanı'ndan Esad açıklaması