Havada büyük panik yaşandı: Uçağa yıldırım çarptı

Pegasus Havayolları'nın PC1226 sefer sayılı Airbus A321NEO tipi uçağı, bu akşam yıldırım çarptı. Yolcuların ifadesine göre, uçakta büyük bir patlama sesi duyuldu ve olay bomba etkisiyle kıyaslandı.

Uçakta bulunan yolculardan iş insanı Hasan Aksoy, yaşananları şöyle anlattı:

- Kalkıştan 25 dakika sonra büyük bir patlama sesiyle irkildik. Yıldırım çarpması sonucu uçağa sert bir cisim çarpmış gibi hissettik. İnsanlar panik halindeydi. Kaptan pilot, durumu kontrol altına alarak Roma’ya geri döneceğimizi anons etti. Güvenli bir şekilde iniş yaptık ve şu an uçakta bekliyoruz. Teknik ekip uçağı inceliyor.

Pegasus Havayolları'ndan Açıklama

Olayla ilgili Pegasus Havayolları, şu açıklamayı yaptı:

- Uçuş güvenliği en öncelikli ilkemizdir. Uçağımıza yıldırım isabet etmesi nedeniyle prosedür gereği Roma’ya geri dönülmüştür. Yolcularımızın güvenliği için gerekli tüm önlemler alınmıştır.

Yıldırım çarpmasının ardından kaptan pilot ve ekibi, havacılık prosedürlerini hızlı bir şekilde uygulayarak uçağı güvenli bir şekilde Roma Havalimanı’na indirdi. Uçağın gerekli kontrollerden sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na hareket etmesi bekleniyor.