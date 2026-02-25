Havalar düzeldi balık ucuzladı: Kilosu 150 liraya inen hamsiye vatandaş akın etti

"BALIK BOL ÇIKARSA UCUZ OLUR"

Menteşe'de balıkçılık yapan esnaf Yılmaz Doğan, fiyatlardaki düşüşün tamamen avlanan balık miktarına bağlı olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Balık bu sıralar bol çıktı. Ekonomiyle alakası yok, balık bol çıkarsa ucuz olur. Şu anda kilosu 150 liradan satılıyor. Belki akşamüstü 100 liraya kadar verebiliriz. 2 kilo alana 250 liraya bırakıyoruz"