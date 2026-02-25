Havalar düzeldi balık ucuzladı: Kilosu 150 liraya inen hamsiye vatandaş akın etti
Muğla'nın Menteşe ilçesinde havaların düzelmesiyle bollaşan hamsinin kilogram fiyatı 250 liradan 150 liraya düştü. Fiyatların gerilemesiyle birlikte balık tezgahlarında vatandaşların yoğun ilgisi yaşanıyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki balık tezgahlarında hamsi bereketi yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta kilogramı 250 liraya kadar yükselen hamsi, olumlu seyreden hava şartları sayesinde balıkçıların denizden dolu ağlarla dönmesiyle bu hafta 150 liradan satışa sunuldu. Fiyatlardaki bu düşüş, balık tezgahlarında hareketliliği beraberinde getirdi.
Vatandaşların yoğun talep gösterdiği hamsi için esnaf, güncel arz durumuna dikkat çekiyor. Tekneden gelen balık miktarının fazla olmasının fiyatları aşağı çektiğini belirten balıkçılar, yoğun ilginin sürdüğünü ve fiyatların günün ilerleyen saatlerinde daha da gerileyebileceğini ifade etti.
"BALIK BOL ÇIKARSA UCUZ OLUR"
Menteşe'de balıkçılık yapan esnaf Yılmaz Doğan, fiyatlardaki düşüşün tamamen avlanan balık miktarına bağlı olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:
"Balık bu sıralar bol çıktı. Ekonomiyle alakası yok, balık bol çıkarsa ucuz olur. Şu anda kilosu 150 liradan satılıyor. Belki akşamüstü 100 liraya kadar verebiliriz. 2 kilo alana 250 liraya bırakıyoruz"
Fiyatların ulaşılabilir seviyelere inmesiyle birlikte bölge halkı balık tezgahlara akın etti. Hem satışlardan hem de gösterilen ilgiden memnun olan esnaf, avın mevcut verimlilikte devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde de hamsi fiyatlarının düşük seviyelerde seyretmesini beklediklerini aktardı.