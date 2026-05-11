Havalar ısındı, kâbus geri döndü: Kurban Bayramı öncesi "KKKA" alarmı!

Türkiye’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, kene kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları yeniden gündemin üst sıralarına tırmandı.

Özellikle Nisan ayı sonu itibarıyla görülmeye başlayan vakalar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kırsal alanlara gidecek vatandaşlar için ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Uzmanlar, hastalığın ölümcül seyredebileceğini ancak erken müdahalenin hayat kurtardığını vurguluyor.


KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ KRİTİK UYARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nden Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, bu yıl havaların geç ısınması nedeniyle vakaların henüz yoğunlaşmadığını ancak riskin devam ettiğini belirtti. Özellikle bayram tatilinde köylerine gidecek ve kurban kesimi yapacak kişilerin kene temasına karşı çok daha dikkatli olması gerekiyor. Bağışıklığı olmayan ve daha önce bu hastalığı geçirmemiş bireyler, virüse karşı çok daha savunmasız durumda bulunuyor.


KENEDEN KORUNMANIN ALTIN KURALLARI

Kırsal alanlarda vakit geçirenlerin hayati riskleri minimize etmesi için şu önlemleri alması öneriliyor:

Açık Renk Kıyafet: Kenelerin vücut üzerinde daha rahat fark edilebilmesi için açık renkli giysiler tercih edilmeli.
Paçaları Çorap İçine Sokmak: Kenenin deriye doğrudan ulaşmasını engellemek için pantolon paçaları mutlaka çorapların içine sokulmalı.
Vücut Kontrolü: Dış ortamdan eve dönüldüğünde vücudun her noktası detaylıca taranmalı.
Profesyonel Müdahale: Kene yapışması durumunda kene asla elle koparılmamalı; virüsü vücuda kusmadan önce bir sağlık kuruluşunda profesyonelce çıkarılmalı.

RİSKLİ BÖLGELER VE TEDAVİ SÜRECİ

Yapılan araştırmalara göre kene kaynaklı bu virüs sahildeki kenelerde görülmüyor. Ancak Türkiye'nin iç kesimlerinde, özellikle Kelkit Vadisi, Torul, Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ve Bayburt gibi bölgelerden gelen vakalar yoğunluk gösteriyor. Prof. Dr. Yılmaz, hastalığın "mutlak ölümcül" olarak algılanmaması gerektiğini, vaktinde yapılan müdahale ile virüs yükü artmadan tedavinin başarıyla sonuçlanabildiğini ifade ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

