Havalar ısındı, kene kabusu başladı! Sivas'ta KKKA virüsü can aldı

Sivas'tan gelen acı haber, havaların ısınmasıyla birlikte artan kene tehlikesinin ne kadar ölümcül olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Akıncılar ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gören 60 yaşındaki İlhan Cevahir hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Kaplan
Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyünde ikamet eden 60 yaşındaki İlhan Cevahir, yaklaşık 10 gün önce kene yapışması vakasıyla karşı karşıya kaldı. Başlangıçta durumu ciddiye almayan Cevahir, bir süre sonra ağır halsizlik ve hastalık belirtileri göstermeye başlayınca yakınları tarafından acilen Akıncılar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

YOĞUN BAKIMDAKİ YAŞAM MÜCADELESİ

Durumunun ciddiyeti üzerine Cevahir, daha donanımlı olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA teşhisiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'ne alınan talihsiz adam, burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen virüse yenik düştü.

Cevahir'in cenazesinin, memleketi olan Ballıdere köyünde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

