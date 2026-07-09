Havalar ısındı, o kabus geri döndü: Tokat'ta 1 kişi öldü

Tokat'ta vücuduna yapışan keneyi doktor gözetimi olmadan, kendi imkanlarıyla çıkaran 61 yaşındaki Dursun Almamış, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KENEYİ KENDİSİ ÇIKARDI, 4 GÜN SONRA RAHATSIZLANDI

Edinilen bilgilere göre olay, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana geldi. İlçede ikamet eden 2 çocuk babası Dursun Almamış’ı 4 gün önce kene ısırdı. Durumu hafife alarak hastaneye gitmek yerine vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran Almamış, dün aniden rahatsızlandı. Yakınları tarafından hemen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Almamış, KKKA şüphesiyle acil olarak tedaviye alındı. Ancak durumu hızla ağırlaşan talihsiz adam, akşam saatlerinde yapılan tüm doktor müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

AYNI HASTANEDE 4 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Tokat'ta kene vakalarındaki hareketlilik bununla da sınırlı kalmadı. TOGÜ Hastanesi'nde KKKA hastalığı teşhisi konulan 4 kişinin daha tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Vücutlarına yapışan kene nedeniyle farklı zamanlarda rahatsızlanarak TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvuran 4 hastanın, erken müdahale sayesinde genel sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

UZMANLAR DEFALARCA UYARDI: "KENEYE KESİNLİKLE ÇIPLAK ELLE DOKUNMAYIN"

Uzmanlar, havaların ısındığı bu dönemlerde kırsal alanlarda, bahçe ve piknik yerlerinde bulunan vatandaşları kene tehlikesine karşı bir kez daha uyardı. Vücuda yapışan kenelere kesinlikle çıplak elle dokunulmaması, üzerine sigara basılması veya alkol dökülmesi gibi kulaktan dolma yöntemlerin uygulanmaması gerektiğinin altını çizen yetkililer, kenelerin mutlaka en yakın sağlık kuruluşunda uzman bir hekim tarafından çıkarılması gerektiğini önemle vurguladı.