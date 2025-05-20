Havalar ısındı, ölümcül tehlike geri döndü: Tokat’ta 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Tokat’ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Havalar ısındı, ölümcül tehlike geri döndü: Tokat’ta 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
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Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kalebaşı köyünde yaşayan Tütüncü ailesi, iki gün önce çocuklarının vücudunda bir keneyi fark etti. Bunun üzerine minik Metehan, ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahalesi burada yapılan küçük çocuk, durumu ağırlaşınca Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Metehan, tüm çabalara rağmen hastalığın hızlı ilerleyişine yenik düştü. Talihsiz bebek, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Metehan’ın cenazesi, ailesi tarafından Sivas’ın Kalebaşı köyünde toprağa verilecek.

KKKA Nedir?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi; yüksek ateş, baş ağrısı ve iç kanama gibi belirtilerle seyreden, çoğunlukla kene ısırmasıyla bulaşan ölümcül bir enfeksiyon hastalığıdır. Türkiye’de özellikle ilkbahar ve yaz aylarında kırsal alanlarda yaşayanlar için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde daha sık görülür. Hastalık erken teşhis edilmediğinde ölüm oranı yüksektir.

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