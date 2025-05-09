Havalar ısındı sanmayın! Meteoroloji uyardı: 8 derece birden....

Yeni hava sistemiyle birlikte sıcaklıklarda 7 ila 8 derecelik bir düşüş yaşanacak. Halihazırda normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, cumartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak, pazar günü ise ülke genelinde hızla azalarak mevsim normalleri civarına, bazı bölgelerde ise 1-2 derece altına inecek.

Yağışlar kuvvetli geliyor

Cumartesi günü öğleden sonra itibarıyla Türkiye’nin kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor. Pazar günü ise Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun tamamında, İç Anadolu’nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar görülecek.

3 Büyükşehirde hava durumu

İstanbul: Cumartesi sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili olacak. Pazar günü ise yağışın doğuya kaymasıyla parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Hafta sonunda sıcaklıkların yer yer 20 derecenin altına inmesi bekleniyor. Sıcaklıklar yeni haftada kademeli olarak yeniden artacak.

Ankara: Cumartesi ve pazar günleri aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hafta içinde 27-28 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar, hafta sonu 19-20 dereceye kadar düşecek.

İzmir: Hafta sonunda yağış beklenmiyor. Hava parçalı ve az bulutlu olacak. Pazar ve pazartesi günleri en yüksek sıcaklığın 26-27 derece olması öngörülüyor.