Havalar ne zaman ısınacak derken kış geri döndü! Meteoroloji'den 5 günlük uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Mart 2026 tarihli güncel hava durumu raporunu yayımladı.
Ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki 5 gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında geniş çaplı yağışlar görülecek.
Bununla birlikte Samsun, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum, Bitlis ve Siirt'in doğusunun yağışlı geçeceği belirtiliyor.
Ülke genelindeki yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülürken, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Yağışların özellikle Antalya’nın merkez ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgar, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli olarak esecek. Öte yandan uzmanlar, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı uyarıda bulunuyor.
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklenirken, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi öngörülüyor.
Edirne: 11°C (Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)
İstanbul: 10°C (Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)
Kırklareli: 10°C (Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)
Kocaeli: 11°C (Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)
EGE BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Afyonkarahisar: 10°C (Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu)
Denizli: 12°C (Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)
İzmir: 16°C (Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı)
Muğla: 14°C (Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
AKDENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu bir havanın hakim olacağı bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın merkez ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşacak.
Adana: 18°C (Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
Antalya: 15°C (Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; merkez ve doğusunda yer yer kuvvetli yağış)
Hatay: 16°C (Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
Mersin: 18°C (Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara: 12°C (Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)
Eskişehir: 11°C (Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)
Konya: 12°C (Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)
Nevşehir: 11°C (Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Bölgenin iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği, bu yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Bolu: 9°C (Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı)
Düzce: 12°C (Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)
Kastamonu: 13°C (Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı)
Zonguldak: 9°C (Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu bir havanın etkili olacağı bölgede, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülürken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Amasya: 16°C (Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı)
Samsun: 11°C (Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı)
Tokat: 16°C (Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı)
Trabzon: 12°C (Çok bulutlu)
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra ise Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum ve Bitlis'in doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ ve kar erimesi riski devam ederken, sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis öngörülüyor.
Erzurum: 8°C (Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu kar yağışlı)
Kars: 8°C (Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı)
Malatya: 11°C (Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)
Van: 8°C (Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu karla karışık yağmurlu)
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu, batı kesimlerinin ise aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 16°C (Çok bulutlu)
Gaziantep: 12°C (Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)
Siirt: 17°C (Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu yağmur ve sağanak yağışlı)
Şanlıurfa: 16°C (Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)