Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji 24 ili sağanak için uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Pazar günü yurdun büyük bölümünde güneş yüzünü gösterirken, 24 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte yeni haftaya güneşli bir başlangıç yapılması öngörülüyor.
🌧️ Sağanak beklenen iller
Meteoroloji verilerine göre; Niğde, Kırşehir, Kayseri, Yozgat, Sivas, Malatya, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Şırnak, Siirt, Batman, Bitlis, Muş, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
📅 4 Mayıs 2025 hava durumu
MARMARA
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.
İstanbul 7°C / 20°C, Edirne 9°C / 29°C, Balıkesir 4°C / 26°C
EGE
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde Muğla’nın iç kesimlerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor.
İzmir 12°C / 27°C, Muğla 9°C / 23°C, Denizli 11°C / 24°C
AKDENİZ
Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Antalya çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
Antalya 14°C / 23°C, Adana 12°C / 26°C, Hatay 13°C / 26°C
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde çok bulutlu hava hâkim. Güney ve doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Ankara 7°C / 20°C, Konya 8°C / 20°C, Nevşehir 5°C / 17°C
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu 4°C / 18°C, Zonguldak 7°C / 14°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağış ihtimali bulunuyor.
Trabzon 9°C / 14°C, Rize 10°C / 16°C, Samsun 8°C / 16°C
DOĞU ANADOLU
Bölgenin büyük kısmında (Elazığ hariç) gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Güneydoğusunda rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek (30-50 km/saat).
Erzurum 3°C / 19°C, Van 5°C / 14°C, Malatya 10°C / 22°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerde ise çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Siirt ve Batman çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Diyarbakır 10°C / 28°C, Gaziantep 10°C / 24°C, Siirt 13°C / 26°C