Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji 24 ili sağanak için uyardı!

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte yeni haftaya güneşli bir başlangıç yapılması öngörülüyor.

🌧️ Sağanak beklenen iller

Meteoroloji verilerine göre; Niğde, Kırşehir, Kayseri, Yozgat, Sivas, Malatya, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Şırnak, Siirt, Batman, Bitlis, Muş, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

📅 4 Mayıs 2025 hava durumu

MARMARA

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.

İstanbul 7°C / 20°C, Edirne 9°C / 29°C, Balıkesir 4°C / 26°C

EGE

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde Muğla’nın iç kesimlerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor.

İzmir 12°C / 27°C, Muğla 9°C / 23°C, Denizli 11°C / 24°C

AKDENİZ

Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Antalya çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Antalya 14°C / 23°C, Adana 12°C / 26°C, Hatay 13°C / 26°C

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde çok bulutlu hava hâkim. Güney ve doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Ankara 7°C / 20°C, Konya 8°C / 20°C, Nevşehir 5°C / 17°C

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu 4°C / 18°C, Zonguldak 7°C / 14°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

Trabzon 9°C / 14°C, Rize 10°C / 16°C, Samsun 8°C / 16°C

DOĞU ANADOLU

Bölgenin büyük kısmında (Elazığ hariç) gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Güneydoğusunda rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek (30-50 km/saat).

Erzurum 3°C / 19°C, Van 5°C / 14°C, Malatya 10°C / 22°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerde ise çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Siirt ve Batman çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diyarbakır 10°C / 28°C, Gaziantep 10°C / 24°C, Siirt 13°C / 26°C