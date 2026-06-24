Havalimanı, hastane ve stadyumlar için korkutan deprem raporu:" Deniz fayları kırılırsa o alanlar..."

Yeni haritada diri fay sayısının 485'ten 700'e yükselmesi yer bilimcileri harekete geçirirken; ünlü jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz özelinde çok konuşulacak sarsıcı uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bektaş, bölgede hayata geçirilen devasa mühendislik projelerini hedef alarak, "Doğu Karadeniz kıyıları sismik bir kumar masasına sürülüyor" dedi.

"KRİTİK YAPILAR DENİZ DOLGULARINA KÖRLEME TASARLANIYOR"

Bölgenin en stratejik ve hayati kamu yatırımlarının deniz dolgusu üzerine inşa edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, mühendislik projelerinde çok büyük bir ihmal zincirinin yaşandığını savundu. Altımızdaki sismik gerçeklerin tamamen halının altına süpürüldüğünü belirten Bektaş, çarpıcı iddialarda bulundu:

"Hastaneler, stadyumlar, havalimanları… Bölgenin en stratejik yapıları sorumsuzca yapılan deniz dolgularının üzerine inşa ediliyor. TPAO’nun açık denizde net olarak koordinatlandırdığı aktif faylar (Ordu, Trabzon, Rize fayları) mühendislik projelerinde ne yazık ki dikkate alınmıyor. MTA haritasında henüz bu çizgiler yer almadığı için, bölgedeki mega yapılar bu ters/bindirme faylarının tam etki alanında körleme şekilde tasarlanıyor."

"DENİZ FAYLARI KIRILDIĞINDA DOLGU ZEMİN SIVILAŞACAK"

Deniz dolgusu yöntemiyle kazanılan alanların deprem esnasında birer felaket merkezine dönüşebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Bektaş, dolgu zeminlerin fiziki yapısına dair sürücüleri ve vatandaşları uyardı. Deniz dolgusunun özü itibarıyla "suya doygun gevşek zemin" anlamına geldiğini hatırlatan uzman isim, tehlikenin boyutunu şu sözlerle aktardı:

Deprem Dalgalarını Katlayacak: Olası bir kırılmada deniz fayları harekete geçtiğinde, bu dolgu alanlar deprem dalgalarını sönümlemez; aksine katlayarak büyüterek deprem büyütmesine neden olur.

Sıvılaşma Tehlikesi: Sarsıntı esnasında gevşek zemin tamamen sıvı gibi davranmaya başlar ve zemin sıvılaşması kaçınılmaz hale gelir.

Sessizlikte Bile Kayıyor: Bu dolgular sadece büyük bir deprem anında değil; sismik sessizlik dönemlerinde dahi kendi devasa yüküyle milimetrik düşey oturmalar ve yamaç boyunca kayma deformasyonları yaşamaktadır. Mühendislik bilimini ve sismik verileri yok sayarak kritik altyapıları dolguya gömmek, gelecekteki felaketlere açıkça davetiye çıkarmaktır.