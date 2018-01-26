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Havalimanında kalp krizi geçiren yolcuya müdahale

Sağlık ekiplerince 20 dakika kalp masajı yapılan yolcunun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi

Havalimanında kalp krizi geçiren yolcuya müdahale

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali önünde kalp krizi geçiren Hindistan asıllı yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Londra'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanında bulunan P.S.B. (83) dış hatlar geliş katının önünde kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

Havalimanındaki sağlık ekiplerince yolcuya anında müdahale edilerek, yolcunun çevresine şerit çekildi ve yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapıldı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran yolcunun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kalp masajı #kalp krizi #atatürk havalimanı
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