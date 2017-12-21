Van Ferit Melen Havalimanı'na, İstanbul'a gitmek üzere gelen R.T.'nin üzerinde 120 gram afyon sakızı bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
Van'dan İstanbul'a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen R.T.'nin X-ray cihazından geçerken şüpheli hareketleri, polisin dikkatini çekti.
Bunun üzerine polisin, R.T.'nin üzerinde yaptığı aramada, vücudunun çeşitli yerlerine gizlediği 120 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
Van Ferit Melen Havalimanı'na, İstanbul'a gitmek üzere gelen R.T.'nin üzerinde 120 gram afyon sakızı bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
Van Ferit Melen Havalimanı'na, İstanbul'a gitmek üzere gelen R.T.'nin üzerinde 120 gram afyon sakızı bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
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