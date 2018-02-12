Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hancı: "Havanın bizatihi kendisi bir savaş aracıdır. Bulutları bir araya getirebiliyorsunuz hava modifikasyonu ile fırtına, yağmur ve şimşek yapabiliyorsunuz"

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, günümüz teknolojisinde havanın önemli bir silah, savaş aracı olduğuna işaret ederek bu noktada Türkiye'nin de kendi güvenliğini sağlaması gerektiğini bildirdi.



Samsun'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Adli Bilimciler Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Adli Osteoloji/Kemik Semineri"ne katılan Prof. Dr. Hancı, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, günümüzde meteorolojinin önemli bir silah haline dönüştüğünü belirterek, İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'li bir komutanın "Havayı kontrol eden, dünyayı kontrol eder" sözüyle bu konunun önemine dikkati çektiğini aktardı.



Eskiden savaşların açık ve olumlu havada yapıldığını belirten Hancı, "Halbuki şimdi havanın bizatihi kendisi bir savaş aracıdır. Bulutları bir araya getirebiliyorsunuz hava modifikasyonu ile fırtına, yağmur ve şimşek yapabiliyorsunuz. Ya da uçaklarınız uçarken kötü havayı düzgün hale getirebiliyorsunuz. Havadan kimyasal ve biyolojik silahlar serpebiliyorsunuz. Onun için Türkiye Cumhuriyeti bu konuda da uzmanlar yetiştirmelidir. Hava modülasyonu ve havanın bir silah olarak kullanılmasına karşı Türkiye kendi güvenliğini sağlamalıdır." ifadesini kullandı.



Bir bombanın etkisinin sınırlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hancı, "Attığınız bombanın etki sahası sınırlı iken havada çok geniş bir alanı etkileyebiliyorsunuz. Hava uçaklarınızı, silah sistemlerinizi, savaş araçlarınızı etkileyebilir onun için bizim adli ve askeri meteorologlar yetiştirmemiz lazım. Bu çok geniş bir alan ve çok ciddiye alınması gereken bir olay. Merkezlerinin kurulması gereken bir alandır." diye konuştu.



Prof. Dr. Hancı, havadan gelecek saldırılara karşı merkezlerin kurulması yönünde öneride bulunduklarını da vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Devletin görevi de bunu fiiliyata dökmektir. Bir tehdit var, tehdit algılamasını görüyoruz ve devletimizi bu konuda uyarıyoruz. İklim modifikasyonu 1940'lı yıllarında Amerika'da vardı ve filmleri yapılıyordu. Ama biz bu teknolojiyi yapmayalım. Biz bu konuda kendi teknolojimizi geliştirelim. Artık nasıl helikopterimizi, tankımızı yapacak güce ulaştık, bu teknolojileri de yapabiliriz. Bu tıbbi teknoloji de olabilir, meteoroloji teknolojisi de olabilir. Bunu yapabilecek bilim insanları Türkiye'de var. Türkiye'de sadece koordineli çalışma eksikliği vardır. Koordineli çalışmanın başaramayacağı sorun yoktur. Her türlü sorunu çözebilir, yeter ki birbirinden farklı düşüncede de olsa insanlar bir araya gelebilsin."

