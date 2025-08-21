Havaya ateş açılan düğün facia ile bitti: Gelin alma töreninde 1 ölü, 2 yaralı!

Trabzon’un Çaykara ilçesinde gelin alma töreni kana bulandı.

Taşkıran Mahallesi’nde yapılan tören sırasında havaya ateş açılması sonucu F.S. (43), R.S. ve B.S.T. yaralandı. Yaralılardan F.S., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürerken, 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.