Havaya ateş açılan düğün facia ile bitti: Gelin alma töreninde 1 ölü, 2 yaralı!

Gelin alma töreninde havaya ateş açılması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Trabzon’un Çaykara ilçesinde gelin alma töreni kana bulandı.

Taşkıran Mahallesi’nde yapılan tören sırasında havaya ateş açılması sonucu F.S. (43), R.S. ve B.S.T. yaralandı. Yaralılardan F.S., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürerken, 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

havaya ateş açma düğün
