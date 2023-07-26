Geçmiş günlerin izinde bir hayalet şehir: Kapalı Maraş

Bir zamanlar Kıbrıs'ın tatil merkeziydi. Ülkenin en güzel plajlarının yer aldığı, altın rengi kumsalı ve masmavi deniziyle Hollywood yıldızlarının bile vazgeçilmezlerindendi. Kilometrelerce uzunlukta kumsalıyla, 1974'ten önce Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen Maraş; Türkiye’nin pek çok kez girişimde bulunmasına karşın Rum tarafının uzlaşmaz tavrı nedeniyle kapalı kaldı. Adının başına eklenen ‘kapalı’ tanımlaması 46 yılın ardından nihayet kaldırılıyor. Türkiye’nin ve kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yıllarca süren çabası sonucu Maraş açıldı ve kent yeniden hayat buldu.

Bölge bir hayli kıymetli çünkü Ada'yı ikiye ayıran yeşil hat üzerinde ve bir tampon bölge konumunda. Bölgenin tamamı olmasa bile bir bölümüne girmek artık serbest. Kentin kademeli olarak açılması planlanıyor.

Kıbrıs için Maraş’ın ayrı bir yeri var. 1974’teki barış harekâtından beri kapalı olan bölgede pek çok Kıbrıslının anıları ve hayalleri de yarım kalmıştı. 46 yıl önce tarihin adeta donduğu Maraş yıllarca anlatılan hikayelerin ve anıların tecrübe edildiği bir yer artık.

Maraş'ın hikâyesini dinleyenler o hikayelerin yaşandığı yerleri yerinde görebiliyorlar artık. Bu nedenle açılır açılmaz ziyaretçi akınına uğrayan kentte işyerleri de birer birer açılmaya başladı. Hayalet kent üzerindeki ölü toprağını atmak için büyük potansiyel ve heyecana sahip.

Kentte yolların yapımı ve binaların onarılmasına başlandı. Belki de bir süre sonra yeniden eski cazibesine kavuşacak ve eskiden olduğu gibi dünyanın önemli turizm beldelerinden biri haline gelecek.