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Hayallerinden biri kaz çiftliği kurmaktı! Memleketine dönüp bu hayalini gerçekleştirdi

Hayallerinden biri kaz çiftliği kurmaktı. Bitlis'li genç bir çiftçi eğitimini bitirdikten sonra memleketine dönüp bu hayalini gerçekleştirdi. Hem üretime hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Hayallerinden biri kaz çiftliği kurmaktı! Memleketine dönüp bu hayalini gerçekleştirdi

Bitlis'te yaşayan Yunus Orkin'in çocukluk hayaliydi kaz çiftliği kurmak.

Bunun üzerine Bursa'ya gidip Veteriner Sağlık Teknikerliği okudu.

Okulu bittikten sonra memleketi Bitlis'e döndü. Özel bir sektörde bir süre çalıştıktan sonra kaz çiftyliği kurmaya karar verdi.

Bütün ailesi ve çevresi bu işle uğraşıyordu. O ise daha büyük çapta yapmayı ve üretime geçmeyi hedefliyordu.

4 yıl önce aldığı 15 kaz ile işe başladığını anlatan genç girişimci daha sonra da devletin "genç çiftçiler" desteğini duydu.

30 bin liralık yardımı alan Orkin evinin yan tarafına çiftliğini kurdu ve kuluçka makinası ile hayallerine giden yolu ilmek ilmek örmeye başladı.

Aynı zamanda kendi çabalarıyla üretime katkı da sunan Yunus Orkin artık sadece çevre illere değil Irak'a kadar kazlarını gönderiyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #bitlis
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