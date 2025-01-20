Hayat kurtaran müdahale: Boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtaran polisler ödüllendirildi

Atakum ilçesinde denize atlayan ve boğulma tehlikesi geçiren bir kadını kurtaran kahraman polis memurları, İl Emniyet Müdürü tarafından ödüllendirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hayat kurtaran müdahale: Boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtaran polisler ödüllendirildi
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Samsun’un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kadını kurtaran polis memurları Turgay Yapıcı ve Burak Çağlar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş tarafından makamında kabul edilerek ödüllendirildi.

Olay, Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Halk İskelesi’nde meydana geldi. 42 yaşındaki S.P. isimli kadın denize atladıktan sonra çırpınmaya başladı. Sahil kenarında devriye görevi yapan polis memuru Turgay Yapıcı, durumu fark ederek zaman kaybetmeden denize girdi ve kadını baygın halde sudan çıkardı.

Olay esnasında ekip arkadaşı Burak Çağlar, kıyıda destek sağlayarak kurtarma çalışmalarını koordine etti. Polislerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde S.P., sağlık ekiplerine teslim edildi ve hayata tutundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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