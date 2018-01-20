Gece gündüz demeden her türlü hava ve yol şartlarında yük taşıma sektöründe çalışan şoförlerin anıları kitapta toplandı

Ordu'da, taşıma sektöründe çalışan şoförlerin anıları, "Anılarla Karayolu Yük Taşımacılığı" adlı kitapla okuyuculara sunuldu.



Ordu Karayolu Yük Taşıma Kooperatifinin girişimiyle yazar Muzaffer Günay tarafından kaleme alınan kitapta, kamyon, tır ve kamyonet sürücülerinin yaşadıkları anlatılıyor.



Gece gündüz demeden her türlü hava ve yol şartlarında çalışarak geçimini sağlayan şoförlerin karşılaştıkları ilginç olay ve mesleki deneyimleri kitap aracılığıyla paylaşılıyor.



Altınordu ilçesindeki bir otelde, taşıma sektöründe görev yapan sürücülerin katılımıyla kitabın tanıtımı yapıldı.



Kooperatif Başkanı Cemal Yavuz, burada yaptığı açıklamada, mesleğe dedesinin öncülüğünde başladığını ve zor bir iş kolunda yer aldıklarını anlattı. Yavuz, Türkiye'de ilk olduğunu düşündükleri kitabın hayırlı olmasını diledi.



Yazar Günay ise özellikle 1930-1950'li yıllarda şoförlük yapanların hatıralarından derlenmiş bir çalışma hazırladıklarını belirtti. Sürücülerle yüz yüze görüşerek kitabı yazdığını ifade eden Günay, farklı bir alanda çalışma yaptığı için mutlu olduğunu kaydetti.



Konuşmaların ardından eski şoförlerden 91 yaşındaki Halil Zafer ile 90 yaşındaki Muammer Altuntaş'a teşekkür plaketi verildi.



Şoförlerin anılarını paylaştığı program, katılımcılara kitabın hediye edilmesiyle sona erdi.