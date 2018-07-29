İstanbul'daki tarihi Haydarpaşa Garındaki peronların altında erken ve geç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulundu. Heyecan yaratan keşif sonrası 50 kişilik arkeolog ekibi kalıntıları ortaya çıkarmak için çalışmalara başladı.

İstanbul'un tarihi simgelerinden biri olan Haydarpaşa Garında heyecan yaratan bir arkeolojik kazısı başladı.



Daha önce yangın felaketi atlatan, 110 yıllık tarihi ile fimlere konu olan gar, 2015 yılında restorasyona alınmıştı.



Haydarpaşa Garında yürütülen restorasyon çalışamalarında tarihi kalıntılar bulundu. Bir süre önce de arkeolojik kazılara başlandı.



Haydarpaşa Köprüsünün yıkılmasının ardından derinlemesine yapılan kazılar, peronların olduğu noktada sürdürülüyor.



Rayların arasında yer alan Haydar Baba Türbesi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalar, İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü'nün 50 kişilik ekibi tarafından yürütülüyor.



Tarihi kalıntıların erken ve geç Bizans dönemine ait olduğu belirlendi. Arkeologlar, tarihi yapının eski liman şehrine ait olduğunu değerlendiriyor. Sadece rayların altında degil, 300 dönümlük alanda farklı noktalarda buluntular olduğu öğrenildi.



Öte yandan 1908'den bu yana faaliyetini sürdüren tarihi Haydarpaşa Garındaki restorasyon çalışamalarında da geri sayım başladı. Yıl sonunda hizmete girmesi beklenen garın başta çatısı olmak üzere pek çok bölümünde restorasyon çalışmaları sürüyor.



ulusal.com.tr