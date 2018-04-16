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Haydarpaşa Garı'nda vagonlarda yangın

İstanbul Haydarpaşa garında boş vagonlarda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenmeyen yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı. İncelemeler sürüyor. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 'nden yapılan açıklamada, "Haydarpaşa Depo Sahasında bulunan ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na teslim edilen hurda yolcu vagonlarının MKEK tarafından hurda kesimi yapılırken oksijen kaynağından kaynaklı vagonlarda yangın çıkmıştır" denildi

Haydarpaşa Garı'nda vagonlarda yangın

Haydarpaşa garında boş vagonlarda yangın çıktı. 

İstanbul Haydarpaşa Garı'nda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yrine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 'nden yapılan açıklamada, "Haydarpaşa Depo Sahasında bulunan ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na teslim edilen hurda yolcu vagonlarının MKEK tarafından hurda kesimi yapılırken oksijen kaynağından kaynaklı vagonlarda yangın çıkmıştır" denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #yangın #haydarpaşa garı
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