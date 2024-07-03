Hayvan otlatan 2 kardeşe yıldırım isabet etti

Acı olay, Iğdır'ın Asma köyünde meydana geldi. Hayvan otlatan 2 kardeşin üzerine yıldırım düştü. 20 koyunun öldüğü olayda iki kardeş de ağır yaralandı.

Hayvan otlatan 2 kardeşe yıldırım isabet etti
Editör: Yağmur Biçen

Rahime- Mehmet Ali Aktaş çiftinin 4 çocuğundan Yunus Emre (17) ve Aziz Aktaş (15), hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Sağanak yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu 2 kardeş ağır şekilde yaralanırken, 20 küçükbaş öldü. Aktaş kardeşlerin yakınlarının haber vermesi ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşler, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kardeşlerden Mehmet Ali Aktaş, ne olduğunu anlamadıklarını belirterek, “Her zamanki gibi koyunları yaylaya otlatmaya götürdük. Öğlen saatinde şiddetli yağmur yağmaya başladı. Zaman zaman şimşek de çakıyordu. Abimle yan yanaydık bir anda büyük bir acı ile yere düştük ve bir süre yarı baygın halde kaldık. Bizi görenler durumu yakınlarımıza bildirmiş. Onlar da yanımıza gelince vücudumuzdaki elektriği alması için başımız dışarıda kalacak şekilde toprağa gömüp ambulansı bekledik. Yaram çok ama buna da şükür. Olay anında 20 koyun da ölmüş” diye konuştu. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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