Hayvan pazarında salgın şoku: Şap hastalığı tehlikesi kapıda

Kelkit Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şap hastalığının komşu illerde görülmesi üzerine, Kelkit’teki hayvanlara bulaşmasını önlemek ve muhtemel bir salgını engellemek amacıyla hayvan pazarının kapatıldığı belirtildi. 5996 sayılı Veteriner Hekimleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 4. maddesi ile Şap Hastalığının Kontrolüne Yönelik İlişkin Yönetmelik gereği, 19 Aralık 2024 tarihli Hayvan Sağlığı Komisyon Kararı doğrultusunda alınan bu karar, ikinci bir emre kadar geçerli olacak.