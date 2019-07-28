Hayvan pazarının gözdesi Paşa'nın fiyatı 19 bin TL

Bir tonluk boğaya nasıl bir isim yakışırdı? Tabiiki Paşa. Erzurum'un Paşası, kurbanlık pazarında 19 bin liradan alıcısını bekliyor.

Tam 1 ton ağırlığında. Adı 'Paşa'. Görenler şaşkınlık ve hayranlıkla bakıyor.



Kurbanlıklar pazarlara indi. Ancak henüz beklenilen hareketlilik yok. Burası Erzurum.



Kent, Doğu Anadolu'nun hayvancılık merkezlerinden biri.



Yıl boyu büyük emeklerle besledikleri hayvanlarını pazarda satışa çıkaran besiciler ile vatandaşlar, sıkı pazarlıklara giriyor.



Paşa'nın sahibi besici Arap Ak dev boğayı 19 bin liradan satışa çıkardı.





ulusal.com.tr