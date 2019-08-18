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Hayvanlar buzlu menülerle serinliyor

Sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da bunaltıyor. Kavurucu sıcakların etkiliği olduğu İzmir'de, Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar, kendilerine özel hazırlanan buzlu menülerle serinliyor.

Hayvanlar buzlu menülerle serinliyor

Aslandan kaplana, zürafadan lemura kadar yaklaşık 127 bin hayvanın barındığı İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda görevliler, hayvanların sıcak havadan olumsuz etkilenmemeleri için yoğun çaba harcıyor.

Sıcak nedeniyle iştahları kapanan hayvanlara yiyecekler, buz kalıplarında dondurularak veriliyor. Bu sayede park sakinleri, hem karınlarını doyuruyor hem de serinliyor.

Kentte gelen çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanların beslenme zamanları ise renkli görüntüler oluşturuyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir
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