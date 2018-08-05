İstanbul Kağıthane'de sokak hayvanlarının sıcak havalardan etkilenmemesi için vatandaşlara ev ve iş yerlerine bırakılmak üzere 400 adet mama ve mama kabı dağıtıldı. Bunaltıcı sıcaklardan dolayı 24 saat hayvan ambulansı hizmeti de başlatıldı.

Sıcak hava insanlar kadar hayvanaları da etkiliyor.



İstanbul Kağıthane'de sıcak havalarda sokak hayvanlarına özel ambulans hizmeti başlatıldı.



Kent Konseyi Hayvanseverler Meclisi tarafından başlatılan kampanya da vatandaşlara ev ve iş yerlerine bırakılmak üzere 400 adet mama ve mama kabı dağıtıldı.



Sıcaktan bunalan hayvanlar için hayvan ambulansı da 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı.



Ayrıca sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.



ulusal.com.tr

