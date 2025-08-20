Hayvanları katledip ayin yapıyordu! Mahkeme kararını verdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ramazan K., evinde küçükbaş ve kanatlı hayvanları katledip görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Tepki çeken görüntülerde şahıs, şaman olduğunu ve şifa dağıttığını iddia etti.



İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ramazan K.’nın evine operasyon yaptı. Evde başları kesilmiş küçükbaş ve kanatlı hayvanlar bulundu. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İfadesi alınan Ramazan K. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.