Hayvanları katledip ayin yapıyordu! Mahkeme kararını verdi

Sosyal medyada paylaştığı görüntülerde küçükbaş ve kanatlı hayvanları katlederek ayin yaptığını öne süren Ramazan K., polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Hayvanları katledip ayin yapıyordu! Mahkeme kararını verdi
Yayınlanma:

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ramazan K., evinde küçükbaş ve kanatlı hayvanları katledip görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Tepki çeken görüntülerde şahıs, şaman olduğunu ve şifa dağıttığını iddia etti.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ramazan K.’nın evine operasyon yaptı. Evde başları kesilmiş küçükbaş ve kanatlı hayvanlar bulundu. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İfadesi alınan Ramazan K. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da kahreden olay! Genç adamın başı çekyat altında sıkıştı, hayatını kaybettiBursa'da kahreden olay! Genç adamın başı çekyat altında sıkıştı, hayatını kaybettiYurt
FIFA ve UEFA’ya mektup: Sahalardan men edilmesi istendiFIFA ve UEFA’ya mektup: Sahalardan men edilmesi istendiSpor
Cezaevinde büyük skandal: Polis, yanlışlıkla salınan mahkumu arıyorCezaevinde büyük skandal: Polis, yanlışlıkla salınan mahkumu arıyorDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

hayvana işkence bursa
Günün Manşetleri
Uludağ’daki otel yangını göz göre göre gelmiş!
“Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette”
Gökhan Böcek adliyeye sevk edildi
Tutuklu sosyal medya yöneticisinin gizli telefon notları yayınlandı
Bakan Güler’den Şırnak’ta tarihi mesaj
Gazze’de yardım dağıtımına saldırı
Bakan Tekin'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
“Azerbaycan gazı Suriye’nin karanlığını aydınlatacak”
Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı
Memur-Sen hükümetin zam teklifini reddetti
Çok Okunanlar
21 Ağustos’ta Türkiye genelinde sağanak yağış alarmı! 21 Ağustos’ta Türkiye genelinde sağanak yağış alarmı!
İşte bankaların kazandırdığı tutarlar! İşte bankaların kazandırdığı tutarlar!
Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı
20 Ağustos hava durumu 20 Ağustos hava durumu
Altın fiyatları yükselişte mi? Altın fiyatları yükselişte mi?