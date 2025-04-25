Hayvanlarını otlatacak bir metre meraları kalmadı

Hatay’ın Amik Ovasında küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla geçimlerini sağlayan sürü sahipleri çaresiz durumdalar. 6 Şubat Depremi ile mera alanlarına TOKİ yapılan sürü sahipleri devletten kendilerine mera alanı göstermesini bekliyorlar.

Hayvanlarını ahırlara kapatan hayvan sahipleri, sürülerimize yaylım alanı gösterilmez ise bu işi sürdürmemiz mümkün değildir diyorlar. Hayvanlarına bakabilmek için bin, bir zorlukla işi yürüttüklerini ifade eden sürü sahipleri “Devlet bize el uzatmalıdır. Kendi hayvancılık yapan vatandaşını korumalıdır. Bizim meralara ihtiyacımız var. Hayvanlarımız ahırlarda hapis hayatı gibi yaşıyorlar. Yem pahalı, veteriner ücretleri pahalı ama bizim ürettiğimiz süt, yoğurt, peynir ve hayvanlar ucuz, bunlara mutlaka bir çözüm bulunmalıdır. Hayvancılık bittiği zaman devletimizin ve milletimizin karı olmayacaktır.” Diyorlar. Ayrıca ekliyorlar. “Suriye sınırından binlerce tohlu yani genç hayvan getiriliyor ve bunların getirilmesine göz yumulmaktadır” dediler.

Sürü sahipleri Amik Ovasında bu sene kuraklık olduğundan ekilen buğday, arpa gibi ekinlerin sulamayanların yüzde, yüz kurdu. Sürü sahipleri bu toprakları sürmeyin bize verin demişler, hayvanları bu alanda otlatalım demişler, onlarda birer davar istemişler, onlarda her sürü sahibi birer koç vererek, bu tarlalarda hayvanlarını otlatıyorlar.

Sürülerini kuruyan ekin tarlalarına getiren sürü sahipleri bu tarlalarda koyun ve keçilerini sağıp, evlerine götürüyorlar. Amik Ovasında sürü sahipleri ile görüştük. Sorunlarını ve çözüm önerilerini sorduk.

DEVLETTEN BEKLENTİMİZ YOK: İTHAL ET DURDURULSUN VE BİZE MERALAR BULUNSUN

Sürü Sahibi Ahmet Erdoğan şöyle konuştu:

"Ben kendimi bildim, bileli hayvancılıkla uğraşıyorum. Başka bir iş bilmem, işimi seviyorum ama hayvancılık artık çileye dönüştürüldü. Hatay’da ise ekstra bir sıkıntı depremden sonra kendini daha çok gösterdi. Mera alanlarını ve yaylım alanları betona dönüştürüldü. Hayvanlarımızın otlayacağı alan kalmadı. Şimdiye kadar bizim sesimizi duyan olmadı, ne bakanlık, ne ilçe müdürlükleri, bizlerin yerlerine gelip bakmadılar. Hatay’da hayvancılık bitme aşamasına geldi, giden sene de bu derdimizi söyledik ama duyan olmadı. Lütfen tarım bakanlığı Hatay’da hayvancılık bitme aşamasına geldi. Bu hayvancılığı mutlaka birileri yapacak, bakın bizden sonrası bu işler bitiyor. Benim oğlum ahırın kapısını bilmez! Tarlanın yolunu bilmez! Neden biliyormusunuz? “Baba senin çektiğin eziyeti ben çekmek istemiyorum, baba ben senin gibi sefaleti çekmek istemiyorum.” O nedenle oğlumu ahıra sokamıyorum. Meralarımızın tamamı elimizden alındı. Şu anda hayvanlarımızı otlattığımız yer kuraklıktan ötürü ekinler kurudu biz de bu tarlaları kiraladık. Yoksa malımız içerde olacaktı. Geçen sene arpa 8 lira idi, bu sene 14 lira oldu. Sütümüz giden sene 13 lira idi bu sene aynı fiyattan satıyoruz. Bizim girdiler yüzde, yüz artarken benim sütüm neden hiç artmıyor? Marketlerde süt 30 liranın üstünde satıyor, biz yarısına bile satamıyoruz. Devlet buna bir el atsın ve girdi maliyetini düşürsün. Bakın Suriye hemen dibimizde oradan Türkiye’ye binlerce tohlu geçmektedir. Devlet kendi üreticisini düşünmek zorundadır. Devlet bizim yanımızda dursun, devletten çok beklentimiz yok ama bari ithal et durdurulsun. Hayvancılara mera alanları bulunsun ve gösterilsin."

GİRDİLER YÜKSELDİ VE HAYVAN FİYATLARI YARIYA DÜŞTÜ

Bir diğer sürü sahibi Ahmet Uçar ise "kuzularımızı yetiştiriyoruz ama satamıyoruz, satamadıktan sonra bu işten ne anladım" şeklinde tepki gösterdi.

"Hatay hayvancıları aklına gelen bütün sıkıntıları yaşamaktadır. Bakın arpanın tonu 14 bin olmuş, kuzularımızı yetiştiriyoruz ama satamıyoruz. Ben satamadıktan sonra bu işten ne anladım. Daha önce hayvanlarımıza çok güzel bakıyorduk, kuzularımızı bakıp, büyütüyorduk. Devletten beklentilerimizi sordunuz, öncelikle sütümüzün satılması için kooperatif kurulmasını, sınırlarımızdan geçen ithal hayvanların durdurulmasını, yemlerin ucuzlaması beklentimiz vardır. Bizim hayvanlarımız millete yeterli ama dışarıdan mal geldi ve bizim hayvanlarımızın fiyatı yarıya düştü. Bakın milyonlarca insanımız hayvanlardan üretilen et, yoğurt, ayran, peynir düşünün devletimiz bunlardan nasıl vazgeçer ve bizi başkalarına muhtaç eder?"

"YAKINDA BAŞKASININ YANINDA İŞÇİ OLACAĞIZ!"

Hüseyin Salın ise "devlet bize el uzatsın" çağrısında bulundu.