Hayvanlarının kokusundan şikayet eden aileye kızdı! Çöp poşetiyle gizlenip otomobillerini kundakladı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir garajı ve otomobili yakan, yangının 3 katlı binaya sıçramasına neden olan Aydın K., kamera kayıtları üzerinden tespit edilerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hayvanlarının kokusundan şikayet eden aileye kızdı! Çöp poşetiyle gizlenip otomobillerini kundakladı
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Serik'in Akçaalan Mahallesi'nde Cumartesi akşamı saat 22:30 sıralarında Fatma Demir'e ait evin garajında yangın çıktı. Alevler kısa sürede 3 katlı binaya sıçradı ve bina sakinleri zor anlar yaşadı. Olay üzerine Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir inceleme başlattı.

Yangının kundaklama olabileceği şüphesiyle polis, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, bir şahsın tanınmamak için üzerine siyah bir çöp poşeti geçirdiği ve motosikletle garajın önüne geldiği görüldü. Saniyeler içinde alevlerin yükseldiği, şüphelinin ise hızla bölgeden uzaklaştığı kayıtlara yansıdı.

KAMERA KAMERA İZLENDİ, KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Asayiş ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahındaki tüm kameraları takibe aldı. Yapılan çalışmada şüphelinin eşkali ve kimliği belirlendi. Düzenlenen operasyonla Aydın K., bir ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

Öğrenildiğine göre Aydın K., emniyetteki ifadesinde eylemi, olayın yaşandığı apartmanın önündeki arazide beslediği küçükbaş hayvanlar nedeniyle bina sakinlerinin kötü koku şikayetinde bulunmasına bağlı olarak gerçekleştirdiğini öne sürdü.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aydın K., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, burada sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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